Westworld est annulée, il n’y aura pas de saison 5

Mauvaise nouvelle pour les fans de Westworld, HBO a décidé d’annuler la série et ne proposera donc pas une saison 5. La saison 4, qui s’est terminée en août, vient donc boucler la série.

C’est la fin pour Westworld

Westworld a fait ses débuts en 2016 et a rapidement connu un succès, attirant le public avec ses mystères à plusieurs niveaux et son mélange de décors futuristes et du Far West. La série a maintenu sa popularité jusqu’à la saison 2, mais elle a fortement chuté dans la troisième saison après avoir laissé derrière elle la partie Westworld de son parc à thème rempli d’androïdes. Enfin, la quatrième saison de la série a eu encore plus de mal à percer auprès du public.

Le mois dernier, le co-créateur Jonathan Nolan a déclaré dans une interview qu’il espérait que HBO donnerait à la série une cinquième saison pour conclure l’histoire de la série, qui a fait la chronique d’un soulèvement de robots ayant changé le destin de l’humanité. « Nous avons toujours prévu une cinquième et dernière saison », a déclaré Jonathan Nolan. « Nous sommes toujours en conversation avec la chaîne. Nous espérons vraiment les faire ». La co-créatrice Lisa Joy a de même déclaré que la série a toujours travaillé en vue d’une fin spécifique : « Jonah et moi avons toujours eu en tête une fin que nous espérons atteindre. Nous ne l’avons pas encore tout à fait atteinte ».

HBO ne le dit pas publiquement, mais le fait que Westworld soit annulée et qu’il n’y aura pas de saison 5 s’explique probablement par les audiences. Celles-ci n’arrêtaient pas de baisser. De même pour les avis du public, qui là encore étaient moins positifs que ceux des premières saisons.

