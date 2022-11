Les opérateurs français réclament 2 milliards d’euros aux géants de la tech américaine

L’initiative n’est pas nouvelle et a déjà été à l’origine de petits blocages entre Free et Google par exemple. Cette fois cependant, c’est l’ensemble de la Fédération française des télécoms qui s’y colle. La FFT, qui regroupe notamment les poids lourds que sont Orange, SFR et Bouygues Telecom, vient en effet de réclamer une participation de 2 milliards d’euros aux géants de la tech américaine (soit Meta, Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft et Netflix), un montant destiné à soutenir le financement du réseau de télécommunication en France.

Dans le détail, 1,5 milliard d’euros serait destiné aux réseaux mobiles et 500 millions d’euros iraient aux réseaux fixes. Les opérateurs estiment en outre que ce montant serait « une juste contribution des grands utilisateurs de bande passante au financement des réseaux ». Entre réclamer et recevoir il y a cependant loin de la coupe aux lèvres et nos opérateurs plein d’entrain risquent un peu d’être déçus par la réponse des GAFAM.