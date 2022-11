Concours : 2 coffrets 4K Édition Limitée du film LE PACTE DES LOUPS à gagner

A l’occasion de la sortie du film LE PACTE DES LOUPS restauré en 4K Ultra HD + Blu-ray en Edition limitée (lien Amazon – 37,85€) pour les 20 ans du film, Metropolitan et KultureGeek vous proposent de tenter de gagner 2 exemplaires de la version steelbook.

En 1766, une bête mystérieuse sévit dans les montagnes du Gévaudan et fait de nombreuses victimes, sans que quiconque puisse l’identifier ou la tuer. Les gens ont peur. C’est un monstre surgi de l’enfer ou une punition de Dieu. L’affaire prend rapidement une dimension nationale et porte atteinte à l’autorité du Roi. Le chevalier Grégoire De Fronsac, naturaliste de surcroît, est alors envoyé dans la région du Gévaudan pour dresser le portrait de la bête…

Le coffret contient :

BLU-RAY 4K ULTRA HD DOLBY VISION

• Le film version longue remasterisé en Ultra Haute Définition – son en Dolby Atmos

• Inédit : rencontre entre Christophe Gans et Jean-Baptiste Thoret (88 min)

Disponible en UHD et HD

• Les bonus d’époque répartis sur 3 DVD

les deux makings of réalisés par Pascal Laugier ; scènes coupées ; entretiens ;

le téléfilm La Bête du Gévaudan (1967) + le commentaire audio de Christophe Gans

et le commentaire audio de Vincent Cassel et Samuel Le Bihan

Bonne chance à tous !