Wordcraft : Google dévoile une IA qui peut aider les écrivains à raconter leurs histoires

Après Deepmind et Imagen (générateur d’images), Google a dévoilé une nouvelle IA portant le doux nom de Wordcraft. Cette nouvelle Intelligence Artificielle développé au sein de la division Google Research a pour objectif d’épauler les écrivains afin que ces derniers racontent de meilleures histoires. En toute simplicité. Wordcraft est basé sur LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), un algorithme capable de générer du texte comme un Chatbot, mais un chatbot qui serait orienté vers la création de textes plus « littéraires ».

Google explique aussi que Wordcraft comprend son propre éditeur de texte, l’IA n’étant qu’un des composants de cet outils pour écrivain/rédacteur. L’utilisteur peut ainsi demander à Wordcraft de réécrire un texte en employant un autre ton (dramatique, ironique, humoristique) ou de décrire un objet d’une façon littéraire. On reste cependant assez loin d’une IA qui écrirait à la place de l’être humain, ce qui est sans doute préférable. Les premiers retours indiquent en effet que l’IA a encore beaucoup de chemin à parcourir pour produire des récits directement exploitables.