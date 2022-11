Microsoft étend l’assistance technologique à l’Ukraine avec 100 millions de dollars

Microsoft va fournir à l’Ukraine un soutien technologique additionnel à hauteur de 100 millions de dollars pour 2023 afin d’aider à protéger le pays, a indiqué le vice-président de Microsoft, Brad Smith.

L’Ukraine pourra utiliser les services cloud et d’intelligence artificielle de Microsoft ainsi que ses data centers à travers l’Europe, a-t-il expliqué. L’aide totale apportée par le géant américain à l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe atteint ainsi 400 millions de dollars, a-t-il précisé.

L’Ukraine a largement recours aux outils technologiques pour soutenir son effort de guerre, garantir la cybersécurité et assurer la continuité de ses services numériques, de l’éducation à la santé. « Cette guerre a montré en partie la nécessité de déplacer les services vers le cloud en temps de guerre pour assurer leur résilience et leur sécurité », a déclaré Brad Smith. Cette aide additionnelle « permettra au gouvernement et aux entreprises en Ukraine de poursuivre leur activité au service des citoyens ukrainiens », a-t-il ajouté, mentionnant l’importance de « l’alliance numérique des pays, entreprises et organisations non gouvernementales, unies pour soutenir l’Ukraine ».

Today with @FedorovMykhailo we're announcing we will extend tech support free of charge for Ukraine through 2023. This ensures gov’t, critical infrastructure, and other sectors in Ukraine can continue to serve citizens through the Microsoft Cloud. https://t.co/yDcasxX9xT

— Brad Smith (@BradSmi) November 3, 2022