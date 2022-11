Free retire la Freebox Mini 4K, il n’est plus possible de s’abonner

Free a décidé de ne plus proposer la Freebox Mini 4K dans ses offres, la box a disparu de son site. La box a vu le jour pour la première fois en 2015.

La Freebox Mini 4K a été notable pour Free puisqu’elle a été l’occasion d’avoir deux éléments absents des autres box de l’opérateur. Le premier est dans le nom, à savoir le support de la 4K pour le décodeur TV. Les autres Freebox à l’époque se limitaient à du Full HD (1080p) au mieux. Aussi, c’était la première Freebox à tourner sous Android TV, les autres avaient des systèmes d’exploitation conçus par Free.

Pendant quelques heures, il était encore possible de s’abonner à la Freebox Mini 4K depuis cette page. Mais Free semble avoir fait le nécessaire ce soir pour complètement retirer sa box de 2015, proposant seulement la Freebox Révolution. En utilisant le lien traditionnel, on accède à la Freebox Pop, la Freebox Delta et la Freebox Delta S. Mais la mini 4K a complètement disparu.

Que se passe-t-il pour les clients ayant actuellement une Freebox mini 4K ? Rien de particulier, elle va continuer de fonctionner, Internet, le téléphone et la télévision ne vont pas soudainement se couper. Le problème concerne seulement ceux qui voulaient s’abonner. Pour les clients existants, rien ne change.