ARM menace les fabricants des puces Snapdragon, Exynos, et Tensor

ARM veut augmenter la rentabilité de son système de licences. Le concepteur de l’architecture éponyme délivre aujourd’hui deux types de licences, la TLA ( Technology License Agreement) et la ALA (Architecture Licence Agreement). Apple est l’unique fabricant de mobile à avoir signé une licence ALA, qui autorise de grosses modifications architecturales. Cette licence facturée assez cher est délaissée par Samsung (Exynos), Mediatek (Dimension), Qualcomm (Snapdragon) et Google (Tensor), ces derniers ayant opté pour la TLA qui permet de petites modifications. Histoire de distinguer leur processeur par rapport à celui du concurrent, les fabricants ont customisé leur SoC avec des composants supplémentaires (ISP, NPU, GPU, etc.), des composants qui ne rapportent rien ou presque à ARM en terme de licence.

La société britannique souhaite désormais imposer ses solutions, soit des licences de design qui lui sont propres pour l’ensemble des ajouts effectués sur le SoC. En d’autres termes, ces nouveaux accord de licence interdiraient de facto le GPU RDNA 2 que Samsung a intégré sur le SoC du Galaxy S22, ou le NPU que Google a implémenté sur son Tensor Core. Incidemment, ARM rendrait encore plus difficile l’exploitation des licences Nuvia par Qualcomm, le fondeur ayant racheté Nuvia afin de concevoir des processeurs plus éloignés du design ARM standard. ARM se rapprocherait ainsi – en terme de relation commerciale – du statut d’un Intel ou d’AMD, mais sur le secteur mobile. Il est bien sûr possible de voir les propositions d’ARM comme un « coup de pression » permettant de renégocier à la hausse les licences ARM, mais même un simple coup de pression pourrait ralentir l’innovation sur les SoC ARM des fabricants sus-cités.