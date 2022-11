Troll : dans ce film Netflix, les trolls habitent aussi les montagnes norvégiennes (trailer)

Troll saura t-il nous redonner le frisson des films pop-corn des années 80-90 ? Le trailer de cette production Netflix donne en tout cas envie de se poser bien au chaud dans le « canap » et un bon grog à portée de main. Le synopsis a aussi de quoi réveiller notre intérêt : « Lorsqu’une explosion dans les montagnes norvégiennes réveille un ancien troll, les autorités nomment une paléontologue intrépide pour empêcher la créature de faire des ravages mortels. » Ine Marie Wilmann joue le rôle de la paléontologue intrépide dans ce film d’action et de fantastique signé du réalisateur Roar Uthaug, à qui l’on doit les films Tomb Raider (mouais…) et The Wave (cool !). Le troll géant et revanchard (normal, il était piégé depuis mille ans dans une montagne de Dovre) bénéficie en tout cas d’effets spéciaux extrêmement soignés.



Le film Troll sera disponible sur Netflix le 1er décembre prochain.