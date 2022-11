Malgré un processeur identique, les benchs indiquent que le Pico 4 est presque deux fois plus puissant que le Quest 2

Il va être difficile de soutenir que le Meta Quest 2 n’accuse pas un gros retard technologique face au tout récent Pico 4. Meilleures lentilles (pancake), résolution et FoV plus élevé, poids moindre sur la visière avant, le Pico 4 a aussi pour lui d’être nettement plus puissant que le Meta Quest 2, et ce malgré l’emploi d’un processeur Qualcomm XR2 dans les deux casques. On savait déjà que Meta avait considérablement réduit la fréquence d’horloge du XR2 afin de gagner en autonomie (près de 2 heures sur le Quest 2), et l’on sait aussi désormais que Pico a préféré doter son casque d’une plus grosse batterie (5000 mAh) afin d’encaisser la toute puissance du XR2.

Les premiers benchmarks confirment ces différences de stratégie produit : le Pico 4 obtient environ 650-680 pts au test mono-cœur Geekbench 5, soit près du double des résultats du Meta Quest 2 (380 pts). La différence est tout aussi spectaculaire en multi-cœurs, avec 1646 points pour le Pico 4 et 984 points pour le Quest 2. Ce débridage de la fréquence d’horloge sur le Pico 4 pourrait aussi expliquer pourquoi les ventilos du casque (qui servent aussi à rafraichir le visage) fonctionnent souvent sans interruption.

Le Pico 4 est disponible à la vente sur Amazon au prix de départ de 429 euros.