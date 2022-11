A peine racheté et renommé, le studio Square Enix Montréal ferme ses portes

La décision est brutale. Quelques mois à peine après son rachat par le géant Embracer et surtout quelques jours à peine après le changement de nom du studio, Square Enix Montréal (pardon, Studio Onoma) annonce qu’il va fermer ses portes. Le couperet vient donc de tomber un peu plus d’une semaine après le changement de nom officiel de Square Enix Montréal en Studio Onoma (et la fusion avec Square Enix London Mobile), ce qui laisse entendre que les salariés du studio n’étaient sans doute pas prévenus de la décision de fermeture.

Une partie des développeurs de Studio Onoma auront tout de même l’opportunité de rejoindre Eidos Montréal et Crystal Dynamics (deux autres acquisitions d’Embracer) mais le gros des troupes ira pointer directement au chômage. Quant aux jeux mobiles déjà distribués par Square Enix Montréal (Hitman GO, Lara Croft GO, Deus Ex GO), on ne sait pas encore ce qu’ils vont devenir (et pour les mises à jour on repassera). L’incertitude est aussi de mise pour les titres qui étaient en cours de dev, à l’instar de Tomb Raider Reloaded, Avatar Generations et Space Invaders

Le journaliste Jason Schreier explique ce retournement de situation éclair par une volonté de l’équipe dirigeante d’Embracer de baisser les coûts et de se recenter sur le jeu console et PC. On apprend en outre qu’Eidos Montréal aurait abandonné le développement d’un jeu dans le lore de Stranger Things et qu’un autre gros titre du même studio a revu sa voilure (peut-être un prochain Deus Ex), là encore pour des raisons de coûts. Plus étonnant en revanche, Eidos Montréal aurait été appelé à la rescousse par Microsoft pour apporter un soutient technique au développement de Fable. Playground Games n’est pourtant pas un perdreau de l’année, mais le projet est peut-être nettement plus ambitieux qu’un simple reboot de la franchise.