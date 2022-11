Le crédit d’impôt jeu vidéo est prolongé jusqu’à la fin de 2028

Le crédit d’impôt jeu vidéo, qui se veut être le principal outil de financement public d’une industrie dynamique, a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2028, a annoncé aujourd’hui le gouvernement, en ouverture de la Paris Games Week.

« À l’initiative du ministère de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministère de la Culture, la Première ministre a signé un décret visant à moderniser le dispositif du crédit d’impôt jeu vidéo en faisant évoluer son barème culturel afin de le rendre plus adapté aux jeux vidéo actuels », a-t-il annoncé.

Depuis sa mise en place en 2008, les entreprises du secteur bénéficient d’un crédit d’impôt, sous conditions, dont le taux s’élève à 30% des dépenses éligibles de production d’un nouveau jeu. Il a bénéficié à plus de 150 studios de développement et a contribué à financer plus de 370 projets depuis sa création, selon le gouvernement.

Depuis 2017, ce sont plus de 220 millions d’euros qui ont été versés via ce crédit d’impôt jeu vidéo, a déclaré Jean-Noël Barrot, ministre délégué à la transition numérique, insistant sur le caractère « particulièrement important » pour attirer ou maintenir en France les jeux à gros budget, plus menacés car « plus facilement délocalisables ». « Avec un chiffre d’affaires estimé à 5,6 milliards d’euros en 2021 en France, le secteur a désormais presque autant de poids économique que l’ensemble des start-up françaises », a-t-il ajouté.

Les principaux syndicats du jeu vidéo plaident régulièrement pour que la France, troisième en Europe en matière de chiffre d’affaires, devienne leader européen du secteur d’ici cinq ans, demandant aux pouvoirs publics d’en faire une priorité industrielle.