Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en novembre 2022

Microsoft partage la liste des jeux qui seront proposés avec Xbox Game Pass en novembre 2022. On retrouve 10 titres au total. Dans la même temps, sept jeux vont quitter le catalogue.

Dès maintenant

The Legend of Tianding (cloud, console et PC) : nous sommes au début du 20e siècle et Taïwan est sous le contrôle du Japon impérial. Incarnez le légendaire hors-la-loi et héros populaire Liao Tianding, et battez-vous au kung-fu dans les rues colorées de Taipei dans ce beat-em-up à défilement latéral.

The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season (PC) : dans le rôle de Javier, un jeune homme déterminé à retrouver la famille qui lui a été enlevée, vous rencontrez une jeune fille qui a vécu sa propre perte inimaginable. Elle s’appelle Clémentine et vos destins sont liés dans une histoire où chaque choix que vous faites pourrait être le dernier.

The Walking Dead: Michonne – The Complete Season (PC) : hantée par son passé et confrontée à des pertes et des regrets inimaginables, l’histoire explore l’absence de Michonne entre les numéros 126 et 139 des comics.

3 novembre

Ghost Song (cloud, console et PC) : sur la lune désolée de Lorian, un Deadsuit longtemps endormi se réveille. Voyagez sous la surface dans une aventure en 2D pleine d’atmosphère, de découverte de soi, de mystères anciens et de terreur cosmique. Explorez des cavernes sinueuses et acquérez de nouvelles capacités pour découvrir les secrets longtemps enfouis de ce monde étranger.

8 novembre

Football Manager 2023 (PC) : plongez dans une expérience aux détails et à la profondeur inégalés alors que vous prenez les commandes de votre club. Vous rejoindrez l’élite des entraîneurs en gagnant l’amour des fans et en dominant la compétition.

Football Manager 2023 Console (cloud, console et PC) : Idem.

Return to Monkey Island (cloud, console et PC) : un jeu d’aventure en point’n click. Le joueur a la possibilité, s’il est bloqué dans les énigmes, d’utiliser des indices et ainsi avancer dans l’histoire, ainsi qu’un mode casual rendant les énigmes plus simples et moins bloquantes pour les joueurs actuels.

10 novembre

Vampire Survivors (console) : réduisez des milliers de créatures de la nuit en bouillie pour survivre jusqu’à l’aurore ! C’est un jeu d’horreur gothique teinté d’éléments de roguelite, dans lequel vos choix vous permettent de lutter contre des hordes de monstres qui vous assaillent de toute part.

15 novembre

Pentiment (cloud, console et PC) : le joueur contrôle les déplacements d’un personnage attaqué par de nombreux ennemis, mais ne dirige pas les tirs qui sont automatiques. Les montées de niveau se font en ramassant des gemmes laissées par les ennemis tués et permettent d’améliorer l’équipement.

Somerville (console et PC) : à la suite d’une invasion d’un autre monde qui a plongé le monde dans la catastrophe, vous devez trouver le moyen de reconstituer votre famille. Explorez un monde riche et atmosphérique, ainsi que les répercussions intimes d’un conflit à grande échelle, dans une expérience narrative de science-fiction artisanale qui se déroule dans un paysage rural périlleux.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 octobre 2022