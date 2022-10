Electronic Arts signe avec Marvel pour trois nouveaux jeux vidéo

Marvel l’a annoncé avec enthousiasme sur son compte Twitter : « Nous sommes ravis d’annoncer une collaboration multi-jeux entre Marvel et EA afin de développer des jeux d’action-aventure pour consoles et PC ! Chaque jeu aura également sa propre histoire originale se déroulant dans l’univers Marvel. » Trois jeux sont concernés par cet accord qu’on imagine « juteux », le premier étant le Iron Man du studio Motive qui a été confirmé la semaine dernière. A noter que Motive Studio est actuellement au travail sur le très prometteur remake du survival horror Dead Space, ce qui à priori est plutôt un gage de qualité. Le jeu Iron Man est prévu sur consoles PS5, Xbox Series et sur PC (pas de date à ce stade).

We’re thrilled to announce a multi-title collaboration between @Marvel and @EA to develop action-adventure games for consoles and PC! Each game will also be its own original story set in the Marvel Universe. pic.twitter.com/I2fuT8xnEz

— Marvel Games (@MarvelGames) October 31, 2022