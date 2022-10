Riven : un remake en développement pour la suite du jeu culte Myst

Riven, suite culte du non moins culte Myst, est sorti sur PC Windows en 1997 et tous les amateurs de jeux d’aventure s’en souviennent encore… Moins connu cependant que son prédécesseur, Riven n’avait pas reçu les honneurs d’un remake jusqu’ici, contrairement à Myst qui de son côté a eu droit à une version next gen et même à une version VR. Cet oubli est réparé puisque le studio Cyan Worlds a démarré le développement d’un Riven « new gen » : “Riven est l’un des jeux les plus appréciés de l’histoire de Cyan” déclare Cyan sur son site. “Nous ne voulions pas d’une approche légère ou frivole. Cyan est un petit studio indépendant. Nous voulions nous assurer de pouvoir accomplir une initiative aussi difficile, couteuse et compliquée — avec réussite.”

Les différents tableaux 2D du jeu seront donc traduits en niveaux 3D « entièrement explorables ». A noter que Cyan reprendra certains éléments du Starry Expanse Project (un simili remake du jeu fait par des fans), avec bien sûr l’autorisation des créateurs du projet.