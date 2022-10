Desperate: Vladivostok : un bullet-hell shooter prometteur pour le Quest 2 et le PCVR (trailer)

Desperate: Vladivostok est le nouveau bullet-hell shooter du studio Mirowin, et c’est peu dire qu’il y a de quoi titiller notre attention : le trailer du jeu dévoile un titre à la DA soignée (et en cel shading à la façon d’une Borderlands 2) dont l’action se déroule dans un monde post-soviétique, durant la fameuse période de la Perestroika, le tout mâtiné d’une bonne dose de références cyberpunk. Le joueur incarne une tueuse à gage appelée Torpedo et l’objectif consiste à éléminer les membres d’une organisation criminelle.

Plus de 50 niveaux « designés à la main », un gameplay furieux basé en partie sur les réflexes, Desperate: Vladivostok devrait faire perdre un gros paquet de calories aux audacieux qui oseront s’y coller. Le jeu sera disponible le 3 novembre prochain sur les plateformes Meta Quest 2 et PCVR (via Steam). Une version PlayStation VR est aussi en cours de développement mais ne sera disponible qu’en 2023.