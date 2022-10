Le sismographe de la mission InSight a détecté l’énorme impact d’une grosse météorite sur Mars

Le sismographe de la mission InSight a détecté l’énorme impact d’un gros astéroïde sur Mars, un évènement rarissime qui a dores et déjà amélioré nos connaissances scientifiques sur la planète rouge. Le choc, qui s’est déroulé le 24 décembre 2021 (et non, ce n’était pas le traineau du Père Noel), a été confirmé par la sonde MRO qui a relevé à la surface de Mars la présence d’un nouveau cratère de 150 mètres de diamètre !

Au-delà de l’extrême rareté d’un évènement de cette proportion, la puissance de l’impact a généré des ondes de surface de basse fréquence… qui en disent long sur la composition de la croûte martienne. En effet, ces ondes de surface ont une dispersion et une vitesse bien particulière relative à la profondeur. Les scientifiques de la NASA ont pu reconstituer une topographie quasi complète de la sous-couche de Mars, jusqu’à 30 km de profondeur ! Les données sismiques d’Insight ont ainsi permis une étude approfondie de la différence de structure de croûte martienne entre l’hémisphère nord et l’hémisphère sud de la planète rouge.



Au final, il semble bien que la croûte de Mars soit particulièrement dense, à contrario d’aiilleurs de la région crustale située juste en dessous d’Insight. L’impact violent de la météorite a aussi mis à jour des blocs de glace, ce qui étonne les scientifiques qui ne pensaient pas que de la glace était située si près de la surface de Mars.