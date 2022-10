Les films et séries qui arrivent sur Netflix en novembre 2022

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en novembre 2022 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Young Royals – Saison 2

Date : 1/11

Synopsis : Craignant que son titre de prince héritier ne lui coûte tout ce à quoi il tient, Wilhelm peine à accepter ses nouvelles obligations royales.

Blockbuster

Date : 3/11

Synopsis : Dans un contexte de concurrence et d’émotions complexes, le manager du dernier Blockbuster se démène pour que son vidéoclub reste ouvert, et que son personnel se sente bien.

The Fabulous

Date : 4/11

Synopsis : Quatre amis proches et ambitieux évoluent parmi l’élite de la mode tout en jonglant entre un travail exigeant, des dilemmes amoureux et des nuits de folie.

Buying Beverly

Date : 4/11

Synopsis : Lorsque la fille du patron intègre l’entreprise familiale, elle peine à se faire prendre au sérieux par les agents les plus expérimentés de The Agency.

Manifest – Saison 4 – Partie 1

Date : 4/11

Synopsis : Alors que deuils, épreuves et signes inquiétants perdurent, les Stone et les passagers du vol 828 tentent de comprendre la véritable signification de leurs appels intérieurs.

The Crown – Saison 5

Date : 9/11

Synopsis : Diana et Charles se livrent une guerre médiatique, la monarchie se fait chahuter… Bienvenue dans les années 90, période très difficile du règne de la reine Élisabeth.

L’Amour Cash (Love Never Lies : Destination Sardinia)

Date : 10/11

Synopsis : De nouveaux couples apparemment solides mettent leur relation à l’épreuve. Dans leur quête d’amour et d’argent, la vérité va-t-elle les blesser ou les rassurer ?

Warrior Nun – Saison 2

Date : 10/11

Synopsis : Aux côtés de leurs nouveaux alliés, Ava et les sœurs de l’Ordre font équipe pour démasquer un faux prophète prêt à tout pour dominer le monde.

Les Pieds Sur Terre Avec Zac Efron – Saison 2

Date : 11/11

Synopsis : Zac et Darin mettent le cap sur l’Australie pour découvrir les richesses de sa biodiversité et de sa culture, ainsi que les actions menées pour les protéger.

Run for the Money

Date : 15/11

Synopsis : Dans une intense course contre la montre, des célébrités en quête d’une cagnotte grandissante tentent désespérément de semer les chasseurs qui les traquent.

L’univers des bonnes manières (Mind Your Manners)

Date : 16/11

Synopsis : Maîtresse internationale dans l’art de l’étiquette, Sara Jane Ho invite son audience à exceller grâce au respect des bonnes manières dans cette série de relooking réjouissante.

Qui ment ? – Saison 2 (One of Us Is Lying: Season 2)

Date : 16/11

Synopsis : La bande de Bayview s’agrandit tandis que se multiplient les SMS provocateurs envoyés par « Simon a dit », un personnage mystérieux qui sait exactement ce qui s’est passé.

1899

Date : 17/11

Synopsis : Pleins d’espoir quant à leur avenir, les passagers d’un navire à destination du Nouveau Monde voient leur traversée virer au cauchemar lorsqu’ils tombent sur un bateau à la dérive.

Dead to Me – Saison 3

Date : 17/11

Synopsis : Pour Jen et Judy, tout a commencé par un délit de fuite. Aujourd’hui, leur amitié à la vie à la mort est chamboulée par un nouvel accident. Les voici à la croisée des chemins.

Elite – Saison 6

Date : 18/11

Synopsis : Cette année, tout le monde cherche quelque chose à Las Encinas : l’amour, la vengeance ou des millions de followers. Mais pour y parvenir, encore faut-il rester en vie…

Somebody

Date : 18/11

Synopsis : Pour rompre sa solitude, une codeuse crée une application de rencontres, mais elle tombe dans les filets d’un tueur en série qui utilise la plateforme pour attirer ses victimes.

Inside Job – Partie 2

Date : 18/11

Synopsis : Inside Job est une plongée dans les méandres de l’État profond, où une femme gère le chaos d’un bureau rempli d’adorables crétins qui contrôlent le monde en secret.

Under the Queen’s Umbrella

Date : 19/11

Synopsis : Malgré des rivaux prêts à tout pour lui ravir le trône, une reine passionnée tente de canaliser la fougue de ses fils afin de faire de l’un d’eux le prochain roi de Joseon.

Mercredi (Wednesday)

Date : 23/11

Synopsis : Brillante, sarcastique et un peu morte à l’intérieur, Mercredi Addams enquête sur une série de meurtres tout en se faisant des amis (et des ennemis) à la Nevermore Academy.

The Unbroken Voice

Date : 23/11

Synopsis : Dans ce drame musical inspiré de la vie de l’icône colombienne, la jeune Arelys Henao poursuit son rêve de devenir chanteuse contre vents et marées.

First Love

Date : 24/11

Synopsis : Jeunes, libres et fous d’amour. Si le monde leur tendait les bras à l’adolescence, leur vie d’adulte a perdu de cet éclat, comme s’il manquait une pièce maîtresse.

Blood and Water – Saison 3

Date : 25/11

Synopsis : Alors qu’une nouvelle année démarre à Parkhurst, Puleng et Fiks recherchent un être cher disparu, mais leur ténacité pourrait bien les exposer à un terrible danger.

Le Choc des Snacks (Snack VS. Chef)

Date : 30/11

Synopsis : Douze chefs puisent dans leur savoir en science alimentaire pour recréer des en-cas classiques et inventer des gourmandises. En jeu ? Un prix de 50 000 dollars !

FILMS

The Takeover

Date : 1/11

Synopsis : Accusée de meurtre après avoir dévoilé un scandale, une hackeuse éthique doit échapper à la police tout en essayant de retrouver les criminels qui la font chanter.

Enola Holmes 2

Date : 4/11

Synopsis : Chargée, pour sa première affaire officielle, de percer le mystère d’une jeune disparue, la détective Enola doit solliciter l’aide de ses amis… et de son frère Sherlock.

L’Ecuyer du Roi (Ẹlẹṣin Ọba: The King’s Horseman)

Date : 4/11

Synopsis : Après la mort de son roi, un écuyer doit se sacrifier pour servir son souverain dans l’au-delà. Mais des distractions soudaines provoquent une tragédie inattendue.

Triviaverse

Date : 8/11

Synopsis : Le meilleur score l’emporte ! Défiez un ami ou battez un ennemi mystère en répondant à une rafale de questions sur la science, l’art, la géographie et d’autres sujets.

Les Monstres du Foot (The Soccer Football Movie)

Date : 9/11

Synopsis : Lorsqu’un scientifique diabolique vole le talent de leurs idoles, quatre jeunes fans de football font équipe pour les aider à recouvrer leurs capacités.

Noël Tombe à Pic (Falling for Christmas)

Date : 10/11

Synopsis : Après avoir perdu la mémoire lors d’un accident de ski, une héritière choyée se voit confiée pour Noël aux bons soins d’un jeune veuf fauché et de sa brillante fillette.

Balle Perdue 2

Date : 10/11

Synopsis : Maintenant qu’il a blanchi son nom, Lino, mécanicien de génie, n’a plus qu’une idée en tête : se venger des flics corrompus qui ont tué son frère et son mentor.

Largué (Don’t Leave)

Date : 11/11

Synopsis : Lorsque sa petite amie rompt brutalement avec lui, Semih part en quête de réponse sur leur relation et doit faire face à ce qu’il a longtemps préféré ignorer.

Le Dragon de mon Père (My Father’s Dragon)

Date : 11/11

Synopsis : Un jeune garçon quitte la ville de Nevergreen pour partir à l’aventure sur une île mystérieuse, où l’attendent des bêtes féroces… et une amitié indestructible !

Monica, O My Darling

Date : 11/11

Synopsis : Lorsque sa liaison passionnée prend une tournure inattendue, un expert en robotique participe à un complot meurtrier. Mais les apparences, tout comme la mort, sont trompeuses.

Sortie de Piste (Off Track)

Date : 16/11

Synopsis : Dans un accès de désespoir, une mère célibataire au bout du rouleau décide de participer à la course de ski de fond Vasaloppet avec son frère à la vie (pas si) parfaite.

¡Que viva México!

Date : 16/11

Synopsis : Après la mort de son grand-père mineur, Pancho se rend avec sa femme et ses enfants dans sa ville natale, où la question de l’héritage sème la zizanie.

The Wonder

Date : 16/11

Synopsis : En 1862, une infirmière anglaise hantée par son passé se rend dans un village isolé d’Irlande pour enquêter sur le jeûne prétendument miraculeux d’une jeune fille.

The Lost Lotteries

Date : 16/11

Synopsis : Cinq inconnus malchanceux doivent faire équipe pour récupérer des tickets de loterie gagnants valant des millions qu’un impitoyable chef de la mafia a en sa possession.

Christmas with You

Date : 17/11

Synopsis : À l’approche de Noël, une star de la pop en mal d’inspiration réalise le rêve d’une jeune fan et s’offre une chance de connaître le grand amour.

La Petite Nemo et le Monde des rêves (Slumberland)

Date : 18/11

Synopsis : Accompagnée d’un hors-la-loi extravagant, une jeune orpheline intrépide voyage dans le monde des rêves pour trouver une perle qui exaucera son vœu le plus cher.

Violence Action

Date : 18/11

Synopsis : Étudiante douce et ordinaire le jour, elle se transforme en véritable tueuse la nuit. Elle est d’ailleurs sur le point d’affronter sa cible la plus difficile à ce jour.

Couché ! (Who’s a Good Boy?)

Date : 23/11

Synopsis : Chema s’est donné une mission : sortir avec la nouvelle du lycée et perdre sa virginité avant la fin de l’année scolaire. Y parviendra-t-il avant la remise des diplômes ?

Les Nageuses (The Swimmers)

Date : 23/11

Synopsis : De la Syrie en guerre aux JO de Rio en 2016, deux sœurs entreprennent un périple hasardeux, pendant lequel elles font un usage héroïque de leurs aptitudes de championnes.

Notre Noël à la Ferme (Christmas on Mistletoe Farm)

Date : 23/11

Synopsis : Après avoir hérité d’une ferme à Noël, un veuf a toutes les peines du monde à s’adapter à son nouveau village tandis que ses enfants fomentent un plan pour y rester pour toujours.

Filière Criminelle (Lesson Plan)

Date : 23/11

Synopsis : Après la mort d’un professeur, son meilleur ami et ancien flic accepte un poste dans l’école où il travaillait pour se rapprocher du gang qu’il pense être responsable.

The Noel Diary

Date : 24/11

Synopsis : Noël. En débarrassant sa maison d’enfance, un écrivain rencontre une femme à la recherche de sa mère. Un vieux journal intime rouvrira-t-il les portes du passé, et de leurs cœurs ?

Il mio nome è Vendetta (My Name Is Vendetta)

Date : 30/11

Synopsis : Lorsque des ennemis surgis du passé tuent sa femme et son beau-frère, un ancien homme de main de la mafia et sa fille s’enfuient à Milan pour préparer leur vengeance.

Un Homme d’Action (A Man of Action)

Date : 30/11

Synopsis : Dans ce drame inspiré de la vie de Lucio Urtubia, un anarchiste vise l’une des plus grandes banques du monde en montant une ingénieuse opération de contrefaçon.

DOCUMENTAIRES

Killer Sally : Meurtres sous stéroïdes (Killer Sally)

Date : 2/11

Synopsis : Des interviews de leurs amis, de leur famille et de Sally McNeil elle-même retracent le mariage tumultueux d’un couple de bodybuilders et sa fin tragique un soir de Saint-Valentin.

Orgasmique : Le business OneTaste (Orgasm Inc: The Story of OneTaste)

Date : 5/11

Synopsis : Issue de la bulle technologique de San Francisco et qualifiée de voie vers l’épanouissement par les plus grands médias consacrés à la santé et au bien-être, OneTaste, une ancienne société de bien-être sexuel, s’est fait connaître dans le monde entier grâce à l’enseignement d’une pratique appelée « méditation orgasmique ». En s’appuyant sur 15 ans d’images inédites et des entretiens avec d’anciens membres, ce documentaire d’investigation lève le voile sur cette organisation et sa fondatrice aussi polémique qu’énigmatique.

FIFA : Ballon Rond et Corruption (FIFA Uncovered)

Date : 9/11

Synopsis : Des rivalités aux enjeux politiques mondiaux, une exploration de la FIFA révèle l’histoire tumultueuse de l’organisation, et ce qu’exige l’organisation d’une Coupe du monde.

Brittany Smith face à la loi (State of Alabama vs. Brittany Smith)

Date : 10/11

Synopsis : Ce documentaire retrace l’histoire bouleversante d’une femme de l’Alabama qui invoqua la légitime défense lors de son procès pour le meurtre de son agresseur présumé.

L’Infirmière Portait la Blouse (Capturing the Killer Nurse)

Date : 11/11

Synopsis : Ce documentaire révèle comment une enquête a prouvé que l’infirmier en soins intensifs Charles Cullen assassinait des patients… et a bien failli s’en tirer impunément.

C’est assez noir pour vous ?!? (Is That Black Enough for You?!?)

Date : 11/11

Synopsis : L’historien et critique culturel Elvis Mitchell retrace l’évolution (et la révolution) du cinéma noir, de ses origines aux films percutants des années 70.

A l’Aube de Notre Histoire (Ancient Apocalypse)

Date : 11/11

Synopsis : Le journaliste Graham Hancock parcourt le monde pour découvrir des preuves de l’existence de mystérieuses civilisations perdues depuis la dernière période glaciaire.

La Méthode Stutz : Un bonheur à construire (Stutz)

Date : 14/11

Synopsis : Conversant en toute sincérité avec l’acteur Jonah Hill, le psychiatre Phil Stutz évoque ses premières expériences de la vie, et son style de thérapie unique en son genre.

Racionais MC’s : Le rap des rues de São Paulo (Racionais MC’s: From the Streets of São Paulo)

Date : 16/11

Synopsis : Le groupe de hip-hop Racionais MC’s a transformé sa poésie urbaine engagée en un véritable mouvement musical qui s’est exporté bien au-delà des frontières brésiliennes.

In Her Hands : Un destin afghan (In Her Hands)

Date : 16/11

Synopsis : Tandis que les forces occidentales se retirent, la plus jeune femme maire d’Afghanistan risque sa vie pour défendre le droit à l’éducation de la prochaine génération.

Eh Pepsi ! Il est mon avion ? (Pepsi, Where’s My Jet?)

Date : 17/11

Synopsis : Alors qu’il tente de remporter un avion de chasse lors d’un concours organisé par Pepsi, un jeune homme entame une folle bataille judiciaire qui restera dans les annales.

I Am Vanessa Guillen : Scandale dans les rangs (I Am Vanessa Guillen)

Date : 17/11

Synopsis : Vanessa Guillen a 20 ans quand elle est assassinée sur une base américaine. Plutôt que de se taire, sa famille a décidé d’obtenir justice, et de faire changer les choses.

Histoires de tacos : De l’autre côté de la frontière (Taco Chronicles: Cross the Border)

Date : 23/11

Synopsis : Si le taco s’invite aujourd’hui aux tables du monde entier, il reste un plat mexicain. Aux États-Unis, les cuisiniers perpétuent la tradition et proposent de nouvelles saveurs.

Blood, Sex & Royalty

Date : 23/11

Synopsis : Cette série torride jette un regard neuf sur les drames ayant émaillé la royauté britannique en s’intéressant aux monarques dont le règne a été marqué par la mort et le sexe.

Ghislaine Maxwell : Pouvoir, argent et perversion (Ghislaine Maxwell: Filthy Rich)

Date : 25/11

Synopsis : Ponctué des témoignages de survivantes, ce documentaire revient sur le procès pour trafic sexuel de Ghislaine Maxwell, figure mondaine complice de Jeffrey Epstein.

Qu’est-il arrivé au roi des dauphins ? (The Last Dolphin King)

Date : Prochainement

Synopsis : Ce documentaire retrace la carrière du célèbre dresseur de dauphins espagnol José Luis Barbero et décrit les événements qui ont entraîné sa mort brutale en 2015.

Scène de crime : Les champs macabres du Texas (Crime Scene: The Texas Killing Fields)

Date : 29/11

Synopsis : Un champ en friche et un tronçon d’autoroute. Des familles en deuil cherchent des réponses suite à une série de meurtres commis sur plusieurs décennies.

Take Your Pills: Xanax

Date : 30/11

Synopsis : Solution ou malédiction ? Des médicaments anxiolytiques communément prescrits sont évalués par des patients et des scientifiques dans ce documentaire révélateur.

STAND UP

Panayotis Pascot : Presque

Date : 3/11

Synopsis : Dans ce stand-up à la fois touchant et désopilant, le comédien et ancien chroniqueur télé Panayotis Pascot se livre sur ses relations familiales et amoureuses.

Neal Brennan: Blocks

Date : 8/11

Synopsis : Dans ce spectacle de stand-up, Neal Brennan évoque les relations bizarres des humains avec les chiens et se dit que sortir avec un mannequin, c’est pareil qu’avoir un buggy.

Deon Cole: Charleen’s Boy

Date : 15/11

Synopsis : Dans ce spectacle de stand-up, Deon Cole réfléchit à l’amour, aux douches racistes des hôtels, à la prière après le sexe et à son penchant pour les femmes d’un certain âge.

Johanna Nordström: Ring Polisen

Date : 15/11

Synopsis : L’humoriste et animatrice de podcast suédoise parle de sexe, de policiers sur TikTok ou encore de son statut de fêtarde durant la pandémie. Le tout sans filtre.

Trevor Noah: I Wish You Would

Date : 22/11

Synopsis : Le lauréat d’un Emmy® Award Trevor Noah raconte comment apprendre l’allemand, dire du mal des morts, juger les gens dans les films d’horreur et manger indien en Écosse.

Romesh Ranganathan: The Cynic

Date: 29/11

Synopsis : De retour dans sa ville natale de Crawley, l’humoriste anglais Romesh Ranganathan évoque le végétalisme et ses enfants, et dévoile un aperçu du tournage de son spectacle.

POUR LES ENFANTS

Gabby et la maison magique – Saison 6 (Gabby’s Dollhouse: Season 6)

Date : 1/11

Synopsis : En route pour de nouvelles aventures créatives dans la maison magique où Gabby, Pandy et leurs amis félins se déguisent, se transforment en super héros et plus encore !

Le Prince des dragons – Saison 4 (The Dragon Prince: Season 4)

Date : 3/11

Synopsis : Deux ans plus tard, alors que Claudia se plonge de plus en plus dans la magie noire, Callum, Ezran et leurs amis cherchent à l’empêcher de libérer le puissant Aaravos.

Deepa et Anoop – Saison 2

Date : 7/11

Synopsis : C’est reparti pour une nouvelle saison d’aventures au Manoir des mangues. Entre expériences scientifiques étonnantes et tours de magie stupéfiants, pas le temps de s’ennuyer !

Les Télétubbies

Date : 14/11

Synopsis : Vivez des aventures hautes en couleur et riches en apprentissage avec Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po dans cette version modernisée de la célèbre série pour les tout-petits.

Jurassic World : La Colo du Crétacé – Une aventure secrète (Jurassic World Camp Cretaceous: Hidden Adventure)

Date : 15/11

Synopsis : Après une grosse tempête, la nourriture se fait rare et les dinosaures sont affamés. Dans cette aventure interactive captivante, la survie de la colo ne dépend que de vous !

Le Cuphead show ! – Saison 3

Date : 18/11

Synopsis : Partagez les mésaventures de l’impulsif Cuphead et de Mugman, son frère facilement influençable, dans cette série animée inspirée du célèbre jeu vidéo.

StoryBots : L’heure des réponses (StoryBots: Answer Time)

Date : 21/11

Synopsis : Vous avez une question ? Les StoryBots ont la réponse ! Petits curieux, rejoignez vite Beep, Boop, Bing, Bang et Bo dans leurs folles aventures éducatives.

My Little Pony : Marquons les esprits ! – Chapitre 3 (My Little Pony: Make Your Mark: Chapter 3)

Date : 21/11

Synopsis : Les célébrations hivernales commencent ! La bande des 5 se décarcasse pour que cette fête traditionnelle éblouisse tout le monde, avec plein de cadeaux et de bons vœux.

L’Équipe Action sauve Noël (The Action Pack Saves Christmas)

Date : 28/11

Synopsis : Alors que la ville de Hope Springs se prépare à célébrer les fêtes de fin d’année, Teddy utilise ses jouets pour gâcher l’esprit de Noël. Vite, l’Équipe Action doit l’arrêter !

Les Enquêtes sauvages – Saison 2 (The Creature Cases: Season 2)

Date : 30/11

Synopsis : Alors que tout le monde décore les couloirs de l’agence pour Noël, Sam et Kit sont propulsés à l’âge de glace. L’occasion de se faire de nouveaux amis à poils longs !

ANIME

Lookism

Date : 4/11

Synopsis : Dans une société où la beauté est reine, un lycéen marginal mène une double vie en intervertissant constamment deux physiques aux antipodes l’un de l’autre.