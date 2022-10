Xbox Games With Gold : les jeux offerts en novembre 2022

Microsoft partage les jeux Xbox qui seront offerts en novembre 2022 avec le programme Games with Gold. Cela concerne tous les joueurs qui ont un abonnement au Xbox Live, celui-ci permettant de jouer en ligne. Pour rappel, il y avait quatre jeux offerts auparavant, contre deux maintenant. Cela s’explique par une décision de Microsoft de ne plus offrir de jeux Xbox 360, et ce depuis le 1er octobre 2022.

Le premier jeu Xbox offert est Praetorians – HD Remaster (du 1er au 30 novembre). Le titre se déroule au cœur des machinations politiques d’un Empire romain émergeant. Prouvez votre valeur sur les champs de bataille en Égypte, en Gaule et enfin en Italie, au cœur de l’Empire, dans une croisade pour devenir empereur. Pour sortir vainqueur, vous devrez apprendre à coordonner vos unités et à exploiter les faiblesses de vos ennemis.

Le deuxième jeu est Dead End Job (du 16 novembre au 15 décembre). Un jeu de tir en multi local qui se joue avec deux joysticks et qui vous plonge dans un monde déjanté où votre métier est d’exterminer des spectres grâce à un aspirateur à fantômes et un pistolet à plasma. Vous y incarnez Hector Plasm, un employé de l’entreprise Ghoul-B-Gone (« Les experts en extermination de nuisibles paranormaux »), dont le travail consiste à libérer bureaux, restaurants et autres lieux ordinaires de leurs hôtes ectoplasmiques inopportuns. Serez-vous le plus doué pour sécuriser ces lieux hantés ?