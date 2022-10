Sonic Prime : une date de sortie pour la série animée Netflix (trailer)

On sait désormais quand le petit hérisson bleu déboulera à toute allure sur Netflix. La série animée Sonic Prime sera disponible sur la plateforme de streaming le 15 décembre prochain., et pour rester dans la tendance du moment, la mascotte de Sega devra compter avec le multivers (nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn !!!). Dans le détail, Sonic sera une nouvelle fois opposé au diabolique Dr. Eggman, mais pourra composer cette fois avec des versions différentes de Tails, Knuckles, Amy, Rouge, Big the Cat et Shadow, chaque version provenant d’un multivers différent.

Côté voix, c’est l’acteur Deven Mack qui s’y colle pour le hérisson bleu (et non Ben Schwartz qui interprète le personnage dans les films Sonic) et pour le reste, on espère juste que la série ne tombera pas dans la facilité d’un scénario trop niais et enfantin, histoire de pouvoir toucher aussi ceux qui jouaient à Sonic au début des années 90. A noter enfin, et en guise de rappel, que le jeu vidéo Sonic Frontiers sera disponible le 8 novembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.