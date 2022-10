Amazon s’attend à une baisse de ses bénéfices pour la fin 2022, son action chute

Amazon a enregistré une baisse de 9% de son bénéfice net au troisième trimestre et fait état d’un chiffre d’affaires inférieur aux attentes, assorti de prévisions jugées prudentes pour le quatrième trimestre. La Bourse a très mal réagi à cette publication, avec l’action qui a chuté de 13,58% en post-séance.

Des résultats qui déçoivent globalement

Amazon a néanmoins renoué avec les profits après deux trimestres consécutifs de pertes, avec un bénéfice net de 2,87 milliards de dollars pour la période de juillet à septembre. Quant au chiffre d’affaires, il a progressé de 14% sur un an, à 127,1 milliards de dollars, soit le double du rythme observé aux premier et deuxième trimestres (7%). À noter que les revenus ont été amputés de 5 milliards de dollars en raison des effets de change et de l’impact du dollar fort.

Pour le quatrième trimestre, période cruciale de l’année pour Amazon car elle comprend les fêtes de fin d’année, le commerçant en ligne prévoit néanmoins une croissance légère pour ses standards, comprise entre 2% et 8% sur un an. Le groupe envisage un bénéfice opérationnel compris entre 0 et 4 milliards de dollars, contre 3,5 pour la même période de 2021.

Même Amazon Web Services (AWS), l’activité cloud qui affichait jusqu’ici une croissance et une profitabilité notable voit ses revenus augmenter de façon plus modérée à 27%, contre 39% il y a un an. « L’incertitude macroéconomique a entraîné une hausse du nombre de clients d’AWS désireux de contrôler leurs coûts » et ainsi d’économiser sur leurs dépenses technologiques, a expliqué Brian Olsavsky, le directeur financier, lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats.

Quelques points positifs

En revanche, la plateforme de commerce en ligne a renoué avec la hausse de son chiffre d’affaires, après trois trimestres consécutifs de contraction. Autre point positif, la vigueur de la publicité, secteur dans lequel Amazon est un acteur relativement récent, et qui a affiché une croissance de 25% sur un an, qui tranche avec les difficultés d’autres groupes, comme Meta (Facebook) ou Alphabet (Google).

Par ailleurs, Amazon a vu ses coûts augmenter plus rapidement que son chiffre d’affaires, notamment ses dépenses technologiques (+35% sur un an), mais aussi de promotion des ventes et de marketing (+37%). Concernant ces derniers, Brian Olsavsky a indiqué que la flambée était notamment due aux dépenses publicitaires liées au lancement de la série Le Seigneur des Anneaux : Les anneaux de pouvoir sur Amazon Prime Video, ainsi qu’à la diffusion de matches du championnat de football américain.