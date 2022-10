L’Europe acte la fin programmée de la voiture thermique pour 2035

C’est signé ! L’Europe a obtenu l’accord de principe de ses Etats membres : plus aucun véhicule à moteur thermique (voiture, vans, véhicules légers) ne pourra être commercialisé sur le territoire européen à partir de 2035. Pascal Canfin, eurodéputé et président de la commission Environnement du Parlement européen s’est félicité de cet accord sur son compte Twitter : « Nous venons de finir les négociations sur les standards CO2 des voitures. Décision historique de l’UE pour le climat qui confirme définitivement l’objectif de 100 % de véhicules zéro émission en 2035, avec des étapes en 2025 et 2030 ».

Ce vaste chantier de transition nécessitera des efforts considérables pour améliorer le réseau de stations de recharge, la Commission européenne fixant un objectif d’une borne de recharge tous les 60 kilomètres. Reste aussi à améliorer la capacité énergétique européenne, mise à mal depuis la fin de l’approvisionnement en gaz russe : un immense parc européen de véhicules électrique nécessitera en effet de très grosses capacités en alimentation électrique, des capacités qui ne seront pas assurées par un réseau entièrement ENR et sans nucléaire (ce qui reste l’objectif de plusieurs pays européens).