Cyberquad, le véhicule Tesla « pour les enfants », rappelé massivement pour des problèmes de sécurité

Le Cyberquad, la « Tesla pour les enfants » a été rappelé massivement pour de gros problèmes de sécurité. La Consumer Product Safety Commission a ordonné le rappel des 5000 unités déjà écoulées sur le marché américain. Tesla commercialisait son mini-ATV au prix de 1900 dollars, et il n’est pas certain que les acheteurs de ces modèles revoient un jour les modèles renvoyés au SAV : la Consumer Product Safety Commission affirme en effet que le Cyberquad a été commercialisé sans le tampon du CPSC, une validation pourtant nécessaire pour la fabrication, l’importation ou la vente de ce type de véhicule.

Entièrement électrique, le Cyberquad peut (pouvait ?) rouler à la vitesse maximale de 16 km/h

Les soucis techniques du Cyberquad ont-ils un lien avec le fait que ces véhicules sont fabriqués par la société américaine Radio Flyer et non par Tesla ? Toujours est-il que Tesla et Radio Flyer semblent déjà acter la fin du Cyberquad : la page support de Radio Flyer précise en effet que les acheteurs du Cyberquad recevront un remboursement complet une fois qu’ils retireront le contrôleur moteur du produit et le renverront à Radio Flyer via une enveloppe prépayée. Le retrait du contrôleur moteur désactivera définitivement le Cyberquad.