Le très prometteur Somerville se date enfin sur Xbox Series, PC et Game Pass (+trailer)

Somerville se classe sans peine dans le trio des jeux indés les plus attendus du moment (tous sur Xbox peut-on constater), avec Planet of Lana et Replaced. Conçu et Réalisé par Dino Patti, à qui l’on doit les chefs-d’oeuvre Limbo et Inside, Somerville profite aussi de la superbe direction artistique de Chris Olsen. Somerville est un jeu d’aventure-action en scrolling horizontal qui reprend nombre des codes de ses illustres ainés, soit une scénarisation poussée des moments clefs, une DA extrêmement soignée, un gameplay mixant infiltration, petits puzzles et un poil d’action, et une narration tendue vers l’émotion pour emballer tout ça. Et puisqu’on en est à parler d’histoire, Somerville raconte les tribulations tragiques d’un père qui tente de reconstituer sa famille après une invasion extra-terrestres (le scénario de La Guerre des Mondes en somme…).



Ce jeu très prometteur a désormais une date de sortie fixée au 15 novembre prochain sur Xbox Series, PC et Xbox Game Pass.