Microsoft lance un PC façon Mac mini avec Windows ARM

Microsoft propose le kit de développement (SDK) Windows 2023 (Projet Volterra), qui se veut être un PC fixe avec Windows ARM pouvant faire penser au Mac mini d’Apple sur le plan visuel. L’appareil s’adresse essentiellement aux développeurs travaillant avec Windows pour les aider à porter leurs applications sur les PC avec l’architecture ARM, afin que les utilisateurs soient gagnants à l’arrivée.

Lancement d’un PC ARM par Microsoft

Le kit de développement (SDK) Windows 2023 comprend le processeur Snapdragon 8cx Gen 3 de Qualcomm, avec 32 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage (NVMe). On trouve également deux ports USB-C (3.2 Gen 2) sur le côté et trois ports USB-A (3.2 Gen 2) à l’arrière, ainsi qu’un port Ethernet et un Mini DisplayPort. Il est également possible de gérer jusqu’à trois écrans externes simultanément, dont deux en 4K 60 Hz pour répondre aux besoins de productivité de la plupart des développeurs.

Il y a par ailleurs une unité de traitement neuronal (NPU), qui permettra aux développeurs d’exécuter des tâches d’intelligence artificielle accélérées par le matériel et des charges de travail d’apprentissage automatique. Microsoft a commencé à exploiter les NPU dans Windows 11 pour alimenter des fonctionnalités comme Voice Focus, un algorithme de suppression du bruit de fond qui n’affecte pas le processeur ou la carte graphique.

Comme dit précédemment, l’appareil tourne avec Windows ARM et c’est l’élément le plus important. L’idée est que les développeurs soient en mesure de porter leurs logiciels actuellement disponibles pour les versions x86/x64 de Windows vers la version ARM.

Sur la partie logicielle justement, Microsoft annonce un ensemble exhaustif d’outils pour les applications natives ARM. Il y a notamment Visual Studio 2022 17.4, .NET 7, Visual C++ et le Windows App SDK. Il y aura également un accès natif à la version ARM de Microsoft Teams, Office, Edge et la synchronisation OneDrive.

Le kit de développement (SDK) Windows 2023 est disponible à l’achat sur le site de Microsoft pour 699€.