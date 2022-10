Elon Musk déclare que finalement il ne licenciera pas 75% des salariés de Twitter

Elon Musk est d’humeur changeante : un coup pour le rachat de Twitter, un coup contre, et un coup plus tard à nouveau pour. Et il en va de même pour bien d’autres décisions. Il y a quelques jours, l’entrepreneur star déclarait vouloir mettre à la porte 75% des employés de Twitter après le rachat de la société, une annonce qui avait jeté la consternation parmi le personnel. Changement de cap à nouveau puisque Musk aurait déclaré mercredi aux employés de Twitter qu’il ne prévoyait plus de telles coupes sombres.

En guise de preuve de bonne foi, Musk a même publié une vidéo le montrant au siège de Twitter (avant la réunion avec les salariés), avec un évier dans les bras, la vidéo étant légendée « Laissez-ça couler ! ». Selon des sources internes, cette volte-face n’aurait pas vraiment rassuré les salariés de Twitter, qui craignent toujours des coupes dans le personnel une fois le rachat signé.