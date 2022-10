Oppo préparerait un smartphone avec une puce de traitement d’image MariSilicon X

Oppo préparerait un smartphone largement orienté vers les performances photographiques. Si l’on en croit Digital Chat Station, le Reno 9 disposerait d’un capteur ultra grand angle Sony IMX890 d’une capacité de 50 mégapixels et d’une puce MariSilicon X (NPU) gravée à 6 nm (dédiée au traitement d’image). Le capteur IMX890 serait le successeur direct du IMX766 (50 mégapixels), le principal changement avec ce dernier étant la taille du capteur (1 pouce ?). L’IMX 890 accompagnerait un capteur grand angle principal Sony IMX989 (1 pouce).

Plus étonnant, ce mobile aux capacités de pointe en photo resterait tout de même positionné sur le marché du moyen de gamme (tout au moins en terme de tarif). Trois modèles seraient disponibles (avec les mêmes perfs en photo ?), soit le Reno 9, le Reno 9 Pro et le Reno 9 Pro+, la commercialisation étant limitée au marché chinois dans un premier temps. Une commercialisation en France est toutefois plus que probable étant donné que les Reno 8 sont disponibles à la vente dans l’hexagone.