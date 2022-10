Unreal Engine 5 : les dernières builds sont enfin compatibles avec la VR (et c’est impressionnant)

L’Unreal Engine est en passe de révolutionner le rendu graphique des jeux next gen, que ces derniers soient développés pour les consoles PS5/Xbox Series, le PC… ou pour la VR ! Jusqu’ici, le moteur d’Epic Games n’était pas compatible VR, et les développeurs VR ne pouvaient donc pas profiter des deux avancées majeures de l’UE5 que sont Lumen (rendu des lumières ultra réaliste) et Nanite (affichage des détails micro-géométriques à des distances différentes). Fort heureusement, les builds Unreal Engine 5.1 et 5.2 prennent pleinement en charge l’affichage VR… et c’est un véritable régal pour les yeux. Des développeurs VR ont commencé à jouer avec ces nouveaux outils, et les résultats ne sont pas seulement encourageants : en fait, on n’a jamais vu un tel niveau de réalisme sous un casque de réalité virtuelle !

The Epic gods have done it again… Lumen and Nanite in #UnrealEngine #VirtualReality using #UE5-main (5.2). This is by far the most detail and realism I have ever seen in #VR. pic.twitter.com/KE9aYboJTE

— Hiroyan (@H1R0Y4N) October 9, 2022