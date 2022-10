Interface homme-machine : Neuralink reporte d’un mois l’évènement Show and Tell

Elon Musk serait-il un peu court concernant la « traditionnelle » démonstration qui illustrera la prochaine conférence de Neuralink ? L’entrepreneur star, cofondateur de Neuralink et prophète d’interfaces « homme-machine » par la « pensée », a en effet décidé de repousser d’un mois l’évènement Show and Tell. La conférence Neuralink devait se tenir le 31 octobre prochain, et se retrouve donc décalée au 30 novembre. Ce report n’est pas une surprise : Elon Musk avait annoncé il y a quelques jours que la keynote de Neuralink ne pourrait pas se tenir à la date prévue.

Les raisons du report son inconnues mais l’on peut supposer que les dirigeants de Neuralink ont pris acte de la présentation assez décevante du robot humanoïde Optimus et préfèrent peaufiner leur présentation quelques semaines supplémentaires. Les dernières démos étaient assez spectaculaires – notamment celle du singe jouant à Pong sans toucher à la moindre manette, par la simple force de son esprit ou plutôt des électrodes fichés sur sa tête – et Elon Musk sait très bien qu’il faudra au moins faire aussi bien pour garder l’attention des investisseurs… et pour assurer la FDA, qui n’a pas encore donné son approbation pour des essais sur l’homme.