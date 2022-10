Facebook annonce l’arrivée des Reels et d’autres nouveautés pour les groupes

Les groupes sur Facebook vont avoir le droit à plusieurs nouveautés, dont les Reels que les utilisateurs sur Instagram connaissent déjà. Il s’agit de vidéos verticales dans le même esprit que TikTok.

Les Reels sont devenus assez populaires sur Instagram et également sur Facebook, et voilà que les utilisateurs pourront également les regarder et partager au sein des groupes sur le réseau social. Comme sur Instagram, les utilisateurs de Facebook pourront modifier un Reel avec du son, des filtres et du texte personnalisés avant de le partager dans un groupe. Voici ce que Facebook indique :

Les Reels dans les groupes vous permettent d’exprimer votre voix dans vos communautés grâce à des vidéos créatives et immersives. Imaginez que les membres d’un groupe obsédé par le maquillage partagent leurs dernières techniques et leurs trouvailles beauté avec les autres membres. Les administrateurs de groupes et les membres peuvent également ajouter des éléments créatifs tels que du son, du texte superposé et des filtres à leurs vidéos avant de les partager pour donner vie à leurs histoires.

D’autres nouveautés vont voir le jour. Par exemple, les membres d’un groupe pourront partager un événement public vers une story sur Instagram. Le réseau social permettra également aux utilisateurs de définir une description « À propos de moi » à montrer aux autres membres du groupe, ainsi qu’un indicateur pour faire savoir aux autres personnes que vous êtes ouvert à la discussion par message privé.

D’autre part, Facebook va proposer un nouveau système de points pour récompenser ceux qui jouent un rôle actif dans la communauté. Il y a aussi « l’assistante administrative », qui aidera les modérateurs à filtrer les messages contenant des informations jugées fausses par des vérificateurs de faits tiers.