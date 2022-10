James Webb dévoile un nœud de galaxies des premiers temps de l’univers

La boite aux merveilles s’est de nouveau ouverte. L’ESA a publié il y a quelques heures l’image incroyable d’un nœud de galaxies issu des premiers temps de l’univers (encore appelé univers primitif) et forcément, c’est une nouvelle fois le grand James Webb qui est à l’origine de cette « prise » sensationnelle réalisée avec l’instrument NIRSpec. DSS J165202.64+172852.3 est un quasar « extrêmement rouge » – un trou noir supermassif et hyper lumineux au milieu d’un amas de Galaxies primordiales – dont la lumière est parvenue jusqu’aux miroirs de Webb après 11,5 milliards d’années. Ce nœud de galaxies nous apparait donc tel qu’il était 2 milliards d’année seulement après le Big-Bang !

