Des données diffusées après une cyberattaque du régulateur des télécoms au Sénégal

Le régulateur national des télécommunications et des postes au Sénégal a été victime d’une cyberattaque dont les auteurs ont commencé à diffuser les données extorquées.

L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP, publique), chargée de veiller à l’application de la réglementation dans ces domaines au Sénégal, n’a pas confirmé ou infirmé cette attaque attribuée par des experts à des hackers du groupe Karakurt. Ce groupe est formé de hackers qui ciblent des entreprises avant d’exiger une rançon contre une publication des données.

« Ils ont volé 102 Go de données et en ont diffusé 4%. Ce sont des fichiers Outlook », des e-mails de personnels de l’ARTP, a déclaré à l’AFP Damien Bancal, spécialiste en cyberintelligence responsable du site Zataz. « Ils ont diffusé les contenus de 25 comptes mail et menacent de tout diffuser le 24 octobre ».

L’attaque contre l’ARTP remonte à « plus de quatre mois. Elle est survenue en juin », a précisé sur la télévision publique sénégalaise Clément Domingo, cofondateur de l’ONG Hackers sans frontières. L’ARTP « a été attaquée par un groupe criminel qui s’appelle Karakurt et qui a diffusé les informations pour la première fois ce lundi. Ce sont essentiellement des boites mail » qui ont été volées, a-t-il ajouté.

La presse locale a depuis plusieurs jours annoncé l’attaque informatique contre l’ARTP et la publication de ses données soustraites, citant des experts en cybersécurité. « Nous ne pouvons pas pour l’instant trop nous épancher sur le sujet car des enquêtes sont en cours », a déclaré Cheikh Bakhoum, directeur général de Sénégal numérique, dans le quotidien privé l’Observateur.

Les autorités sénégalaises ne se sont pas exprimées publiquement sur l’attaque qui a ciblé l’ARTP, l’une des rares à être connue dans le pays.