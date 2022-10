Les chercheurs du MIT mettent au point une caméra sous-marine autonome… et sans batterie !

Des chercheurs du prestigieux MIT sont parvenus à mettre au point une caméra sous-marine autonome destinée à l’exploration des grands fonds marins et à la mesure du taux de pollution sous-marine, une caméra dont la particularité la plus étonnante est de pouvoir fonctionner… sans aucune batterie ! Ce prototype de caméra utilise un transducteur fabriqué avec des matériaux piézoélectriques ; le transducteur est capable de convertir des ondes sonores, émises depuis la station terrestre, en électricité ! Ce système innovant permet de générer plusieurs dizaines à quelques centaines de microwatts. Une partie de cette énergie est stockée dans un supercondensateur et sera utilisée lors la prise de clichés avec le capteur Himax HM01B0.

Ce mode de fonctionnement très basse consommation permet tout de même de capturer des images en couleur, mais il faut pour cela combiner les clichés de trois diodes RGB. Pour le retour des images vers la station terrestre, le MIT a mis en place une technologie de backscattering (rétrodiffusion) qui génère tout de même quelques nanowatts et autorise des transferts de quelques kilobits. La rétrodiffusion consiste en l’envoi d’un signal de la station terrestre vers la caméra, une partie de ce signal étant naturellement réfléchie vers sa source.