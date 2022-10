Snapchat grimpe à 363 millions d’utilisateurs, mais s’effondre à la Bourse

Snapchat dispose désormais de 363 millions d’utilisateurs actifs au quotidien, soit 16 millions de plus en trois mois. Mais ils génèrent des revenus de plus en plus faibles pour le réseau social en difficulté.

Snap, la société derrière Snapchat, a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2022 et ils ont fait plonger son action de 26% à la Bourse. La plateforme a déçu avec un chiffre d’affaires de 1,1 milliard de dollars, en hausse mais légèrement inférieur aux attentes du marché, et des pertes nettes de 360 millions de dollars, quadruplées sur un an, dues en partie au plan de départ décidé il y a deux mois. Le revenu par utilisateur, un indicateur clé pour les réseaux sociaux, est ressorti à 3,11 dollars, son plus bas niveau depuis début 2021.

Evan Spiegel, le patron du groupe américain, a insisté sur les gains en matière d’utilisateurs et a évoqué un « environnement macroéconomique instable ». L’inflation et la hausse des taux d’intérêt contraignent les dépenses des annonceurs, qui se réfugient sur les plateformes bien établies comme Google, YouTube, Facebook et Instagram, ou adoptent celle de TikTok.

Snapchat fait valoir qu’elle a gagné des utilisateurs dans toutes les régions du monde, y compris l’Amérique du Nord et l’Europe, là où certains concurrents font face à un début de saturation. La plateforme souligne aussi qu’ils passent plus de temps sur certains formats, comme Spotlight, un fil de contenus qui se veut similaire à TikTok.

« Ce trimestre nous avons pris des mesures […] suivant nos trois priorités stratégiques : accroître notre communauté et son engagement avec nos produits, ré-accélérer et diversifier la croissance de nos revenus et investir dans la réalité augmentée », a déclaré Evan Spiegel. En août, Evan Spiegel avait annoncé une restructuration du groupe, conduisant à la suppression d’environ 20 % des effectifs, soit plus de 1 200 employés.