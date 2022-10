Final Fantasy 16 : un nouveau trailer pour découvrir le lore de Valisthéa

Square Enix a tenu parole : Final Fantasy 16, attendu sur PS5 pour l’été 2023, se montre une nouvelle fois dans un trailer qui met principalement l’accent sur le lore de Valisthéa. Et ça va mal puisque l’humanité est menacée par un fléau noir, le prix à payer pour avoir provoqué la colère des dieux… il y a 1500 ans (tenace la colère…).



On découvre plusieurs zones géographiques du monde de Valisthéa, ‘Archiduché de Rosalia, le Saint-Empire de Sangbrèque, le Royaume de Valœd, la République de Dalméquie, etc, chacune de ces nations disposant de son propre Cristal-mère et de son propre Primordial (les géants bien boloss), comme les très connus Bahamut, Ifrit et autres Odin. Ces derniers n’apparaissent plus sur simple invocation mais sont transportés dans le corps d’Emissaires.

En commentaires, le producteur Naoki Yoshida précise en outre que le développement du jeu « s’approche de sa phase finale ».