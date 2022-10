Galaxy S23 : on connait les caractéristiques du prochain flagship de Samsung

A quelques mois encore de sa présentation officielle, on connait désormais tout ou presque de la fiche technique du Galaxy S23. Le prochain flagship de Samsung se déclinera en trois versions, Galaxy S23, le Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra, et un leak nous livre sur une plateau les specifications du modèle standard. Le leaker Yogesh Brar affirme ainsi que le Galaxy s23 disposera d’une dalle Super AMOLED (E5 ou E6) 6,1 pouces à la résolution FULL HD+ (ou FHD+) avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le capteur en façade serait un 10 mégapixels. Et comme de précédentes rumeurs l’indiquaient, le processeur sera cette fois un Snapdragon 8 Gen 2 pour toutes les régions où le mobile sera commercialisé. Fini l’Exynos donc… Ce processeur serait épaulé par 8 Go de RAM.

Leak supposé du Galaxy S23 Ultra

Le Galaxy S23 aurait droit aussi à 128 ou 256 Go de capacité de stockage, sans oublier une batterie 3 900 mAh (un peu mieux que les 3 700 mAh de la batterie du S22) avec 25 W en filaire et 15W en sans-fil (ce qui n’est pas folichon). Le bloc photo contiendrait trois capteurs, dont un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Enfin, le mobile fonctionnerait sous interface One UI 5 (Android 13). Pas de leak sur les tarifs en revanche, mais il ne faut pas trop espérer dans le contexte actuel un tarif en deçà des 859 euros du Galaxy S22 128 Go.