USB4 : en 2.0, la norme permettra des débits de 120 Gbit/s… pour les moniteurs haut de gamme

L’USB4 Passe à la vitesse supérieure, ou plutôt au débit supérieur. La version 2.0 de la norme vient d’être dévoilée par l’USB-IF, et l’on apprend que cette dernière sera capable d’assurer des débits jusqu’à 120 Gbit/s, loin au-dessus des 80 Gbit/s précédemment annoncés. Ce débit monstrueux ne sera possible que dans certaines configurations particulières, par exemple « pour le pilotage d’écrans USB4 très performants ». Dans ce cas, » l’interface de signal USB Type-C peut être configurée de manière asymétrique pour fournir jusqu’à 120 Gbit/s dans une direction, tout en conservant 40 Gbit/s dans l’autre direction ».

En bref, les 120 Gbit/s seront l’exception et non la règle, ce qui signifie que pour l’utilisateur lambda, et en dehors de l’usage de moniteurs haut de gamme (5K, 8K, taux de rafraichissement d’image très élevé), les 80 Gbit/s resteront le débit standard. Pour rappel, l’USB4 1.0 atteignait déjà les 40 Gbps. L’USB-IF annonce enfin que l’USB4 2.0 sera disponible en 2024 pour le grand public, mais les fabricants peuvent déjà commencer à intégrer la norme dans leurs futurs produits.