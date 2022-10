Oppo ne laissera pas passer le wagon du smartphone pliable. Après le Find N uniquement destiné au marché chinois, le fabricant planche sur un concurrent des modèles pliables à clapet (clamshell) comme le Samsung Galaxy Z Flip 4 ou le Motorola Razr (modèle 2022). Le leaker Digital Chat Station a récupéré de nouvelles informations à ce sujet, et autant dire que l’Oppo « Flip » promet d’être assez impressionnant avec son écran OLED 6,8 pouces (déplié). Un petit écran externe de 3,26 pouces (toujours OLED) permettra de se rencarder sur les notifs et quelques infos de base (heure, météo) sans devoir ouvrir le mobile. Cet écran externe serait donc nettement plus grand que ses homologues sur les mobiles à clapet pliables déjà disponibles sur le marché.

L’Oppo Flip tentera de faire concurrence au très bon Galaxy Z Flip 4 de Samsung (ci-dessus l’Oppo Find N)

Le bloc photo contiendrait un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le capteur avant (« à selfies ») serait un Sony IMX709 de 32 megapixels. Quant à la batterie, la capacité de 4300 mAh devrait assurer une autonomie très correcte. Inutile de préciser (même si nous le faisons) qu’aucune date de présentation n’est encore avancée, et encore moins de date de lancement.