Project Rene : EA tease le prochain titre de la franchise Les Sims

Cela fait presque 10 ans que Les Sims 4 est sorti sur consoles et PC, et Electronic Arts se décide enfin à lever le voile sur le futur de la franchise, un futur baptisé pour l’instant Project Rene (oui, c’est étrange). EA décrit ce 5ème opus comme « la prochaine génération des jeux Les Sims et de la plateforme créative » et laisse clairement comprendre que l’ambition a été relevée d’un gros cran. Aurons-nous droit à une IA améliorée qui donne réellement l’impression d’observers des « Little Computer People » aussi crédibles que fascinants ? Le moteur graphique sera-t-il revu à la hausse pour honorer comme il se doit la puissance de la new gen PS5 et Xbox Series ?

Le premier et unique screenshot de Project Rene, le nom de code du jeu Les Sims 5

EA se contente pour l’instant de décrire de façon très globale son Project Rene : « Le jeu restera fidèle à ce que Les Sims ont toujours été tout en poussant à faire évoluer la façon dont les Sims pensent et se comportent. Il réinventera Les Sims avec encore plus de façons de jouer, d’outils pour encourager la créativité et la capacité de raconter des histoires significatives. Avec Project Rene, les joueurs auront le choix de jouer en solo ou de collaborer avec d’autres, et auront la possibilité de jouer à leur jeu sur de nombreux appareils pris en charge. »

S’il semble presque certain que le jeu évoluera comme un GAAS (Game As A Service) – Les Sims 4 étant d’ailleurs sur le point de passer free-to-play -, de nombreux éléments restent donc encore à éclaircir.