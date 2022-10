Silent Hill, le retour ? Konami fera bientôt des annonces sur sa franchise horrifique culte

Le moment est bien choisi à quelques jours d’Halloween. Après 10 ans d’abscence et l’annulation pathétique du Silent Hill avec Norman Reedus en vedette, la franchise horrifique culte va de nouveau hanter nos nuits. Konami a en effet confirmé la diffusion, mercredi 19 octobre, d’une « transmission » sur Silent Hill. C’est donc à 23h (heure française) que l’on en saura plus sur l’avenir de la franchise, quelques semaines à peine après la confirmation de Silent Hill : The Short Message, un titre dont on ne sait encore… rien. Des screenshots du remake de Silent Hill 2 avaient aussi fuité durant la même période.

In your restless dreams, do you see that town?

The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa

— Silent Hill Official (@SilentHill) October 16, 2022