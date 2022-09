Silent Hill : The Short Message: après les (nombreuses) rumeurs, le jeu est confirmé

Après les rumeurs, la confirmation : le Game Rating and Administration Committee of Korea, soit l’adminitsration de validation des jeux vidéo en Corée du Sud, vient d’enregistrer la marque Silent Hill : The Short Message ! Des screenshots supposés du jeu avaient fuité il y a quelques semaines et les bruits courraient que le titre serait présenté lors du Tokyo Games Show (TGS). Finalement, c’est par la bande que l’on vient d’apprendre qu’un jeu Silent Hill est bien dans les tuyaux.

Supposedly more images of this remake: Credit @alej135 pic.twitter.com/mifC9ucJ4D — Andrew Marmo (@the_marmolade) September 4, 2022

Le jeu pourrait être développé par le studio Bloober Team (Layers of Fears, The Medium) pour le compte de Konami, mais l’éditeur japonais n’a pas encore confirmé officiellement ce deal. D’autres rumeurs indiquent au contraire que le projet serait entre les mains d’un gros studio japonais. A noter que le dépôt de marque auprès du Game Rating and Administration Committee of Korea ne précise pas les plateformes qui accueilleront le titre (de notre côté on mise une grosse pièce sur une exclusivité PlayStation).