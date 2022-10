Edge : Razer dévoile en détails sa console destinée au cloud gaming (prix + date de sortie)

Après le prototype destiné uniquement aux développeurs, Razer a présenté en détails la Razer Edge, une console portable tournant sous Android qui aura fort à faire face à la GCloud de Logitech et au Steam Deck de Valve. La Razer Edge se présente en deux modèles avec connexion WiFi ou 4G/5G. L’affichage est assuré par une dalle AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une définition de 2400 × 1080 pixels (FHD+). Le processeur embarqué est un Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 à huit cœurs et la batterie dispose d’une capacité de 5000 mAh.



L’appareil est livré avec deux manettes détachables (comme sur une Switch) dotées de la technologie de retour haptique Razer HyperSense et d’un port jack. Le gros point fort de la console est incontestablement son « ouverture » puisque l’on y trouvera des launchers préinstallés (dont celui d’Epic Games), des services de cloud gaming (Xbox Cloud, Nvidia GeForce Now) ainsi que les apps Steam Link, Moonlight et Parsec.

La Razer Edge sera disponible au mois de janvier 2023 au prix de 400 dollars pour la version WiFi. Les tarifs en euros seront sans doute un peu plus élevés. Quant au modèle 4G/5G, ce serait une exclusivité Verizon (dans un premier temps).