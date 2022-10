Take-Two ferme le studio Playdots deux ans seulement après son rachat

Parfois, le mobile, « ça eut payé, mais ça paye plus ». Le géant Take-Two avait racheté le studio Playdots au mois d’août 2020 pour la modique somme de 192 millions de dollars, un investissement dans le secteur mobile qui n’a pas vraiment été gagnant. Un peu plus de deux ans après ce rachat, l’éditeur américain vient en effet d’annoncer la fermeture du petit studio ainsi que le licenciement sec de ses 65 employés. L’information avait fuité dans les médias américains avant même l’annonce officielle de Take-Two.

Take-Two ne donne aucune explication à la fermeture du studio, mais l’on apprend que les employés licenciés pourront tout de même postuler chez le studio mobile Zynga (qui appartient à Take-Two) ou recevoir des indemnités de départ. A noter que le patron de Playdots, Nir Efrat, restera bien chez Take-Two pour la simple et bonne raison que ce dernier avait la double casquette de directeur de Playdots et de patron de la division mobile de Take-Two. Enfin, le jeu mobile Two Dots développé par Playdots passe désormais sous la houlette de Zynga.