La Pixel Watch propose la charge sans fil, malgré un support officiel absent

Officiellement, Google dit que la Pixel Watch ne propose pas le support de la charge sans fil. Mais il se trouve que la prise en charge est en réalité bien présente, comme l’ont remarqué plusieurs utilisateurs.

Plusieurs personnes qui ont reçu leur Pixel Watch ont été en mesure de profiter de la charge sans fil. Ils ont posé la montre connectée au dos d’un smartphone pour avoir la charge sans fil inversée et cela a fonctionné. Les tests suggèrent que cela fonctionne également avec les chargeurs Qi.

They told us it won't work, well….#madebygoogle pic.twitter.com/GsrcD7NDPC

— Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) October 6, 2022