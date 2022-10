Artemis-1 : la NASA a fixé la date du prochain lancement (encore…)

On ne compte plus les reports de lancement du SLS dans le cadre de la mission Artemis-1, mais cette fois-ci pourrait bien être la bonne (du moins on va tenter d’y croire). La NASA vient donc de préciser que le lanceur Space Launch System rejoindrait le pas de tir le 4 novembre prochain, le lancement étant prévu 10 jours après (soit le 14 novembre). Pour rappel, le lancement prévu au mois de septembre avait été annulé suite à des aléas climatiques, une annulation qui faisait déjà suite à deux reports.

Artemis-1 tentera donc enfin de prendre son départ. Pour cette première mission, il s’agit avant tout de valider l’orbite lunaire qui servira de trajectoire pour les prochaines missions. La capsule Orion en orbite autour de la Lune embarque aussi avec elle deux mannequins blindés de capteurs (l’un des deux est équipé d’une combinaison anti-radiations solaires) et d’un module de communication piloté avec Alexa… et un iPad. Ce n’est que lors de la mission Artemis-4 qu’un équipage d’astronautes embarquera dans la capsule Orion. Au rythme des reports actuels, inutile de préciser que cette mission ultime n’est pas pour tout de suite ni même pour les 2 ou trois ans à venir.