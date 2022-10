Signal va retirer le support des SMS sur Android et explique pourquoi

La messagerie Signal annonce le retrait du support pour les SMS au niveau de son application Android. Cela commence dès maintenant et cela concernera tous les utilisateurs au fil des prochains mois. Jusqu’à présent, il était possible de passer par l’application pour envoyer des messages via Signal (passant par Internet et chiffrés de bout en bout) et des SMS et MMS pour les autres contacts.

Sur son blog, Signal fait savoir que les utilisateurs auront plusieurs mois pour abandonner les SMS dans son application et migrer leurs messages vers une autre application. Évidemment, Signal espère que vous arriverez à convaincre vos contacts à basculer sur sa messagerie. Mais pour ceux qui n’ont pas d’autres alternatives que les SMS pour une raison X ou Y, il faudra se tourner vers une autre application. D’ailleurs, il faudra penser à changer l’application de SMS et MMS par défaut au niveau des paramètres d’Android au vu du changement annoncé aujourd’hui.

Pourquoi ce retrait ? Signal évoque la confidentialité, la sécurité et de la clarté. Si les messages SMS sont pratiques, la technologie derrière ce service est assez ancienne, ce qui la rend vulnérable et peu sûre. D’ailleurs, Signal s’inquiète d’avoir une messagerie chiffrée (la sienne) et une messagerie non chiffrée (les SMS) dans une seule et même application. De plus, les SMS sont gérés par les opérateurs. Signal assure avoir entendu des utilisateurs qui se sont retrouvés avec des factures de téléphone élevées parce qu’ils ont envoyé des SMS alors qu’ils pensaient envoyer des messages via la messagerie de Signal.

Vous l’avez donc compris : si vous utilisez l’application de Signal sur Android pour envoyer des SMS, il faut commencer à chercher une alternative.