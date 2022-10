Meta Quest Pro : encore quelques détails sur le casque de réalité mixte

Le Meta Quest Pro a été présenté en fin de journée hier, et c’est peu dire que le nouveau produit de Meta nous laisse un peu dubitatif, principalement à cause d’une tarification qui ne nous semble pas vraiment en phase avec les caractéristiques annoncées. Et malheureusement, il n’y a pas de quoi être plus rassuré par les nouvelles informations qui nous parviennent des quelques YouTubeurs ou journalistes tech ayant pu mettre la main sur le bouzin.

Voilà donc en vrac ce que l’on a pu glaner comme informations complémentaires sur le Meta Quest Pro (et il va y avoir quelques grincements de dents) :