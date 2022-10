Sonic Frontiers : un DLC Monster Hunter pour la sortie du jeu

Sonic Frontiers peine à convaincre depuis sa présentation initiale, même si les dernières séquences de gameplay se sont montrées un peu plus rassurantes. Le Sonic en open world saura-t-il se montrer digne de Sonic Adventure, le premier Sonic 3D ? Sega semble en tout cas mettre tous les atouts de son côté et annonce qu’un DLC Monster Hunter sera disponible lors du lancement du jeu !

La célèbre franchise de Capcom s’invitera donc chez le petit hérisson bleu sous la forme d’un pack à déverrouiller proposant un ensemble Rathalos et un grill pour un mini-jeu de cuisine. Pas de quoi casser les pattes à un , mais au moins Sega s’assure d’un petit peu de buzz supplémentaire sur un titre qui a tout de même du mal à soulever l’enthousiasme.Sonic Frontiers sera disponible le 8 novembre prochain sur Switch, Steam, Xbox One, Xbox Series, PS5 et PS4.