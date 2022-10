Réseaux sociaux : le tiers des enfants et adolescents mentent sur leur âge pour accéder aux plateformes

Nombre de réseaux sociaux ne permettent pas (en théorie) l’accès à leur plateforme en dessous de 18 ans, une contrainte que nombre d’enfants et adolescents contournent allègrement. Ainsi, une enquête d’Ofcom menée au Royaume-Uni indique près du tiers des mineurs entre 8 et 17 ans vont sur les réseaux sociaux en mentant sur leur âge réel, et donc renseignent une fausse date de naissance lors de leur inscription. Plus inquiétant encore, 60% des mineurs inscrits de cette façon, qui ont entre 8 et 12 ans à peine, utilisent leur propre compte et non celui de leurs parents (parents, surveillez vos profils !).

Malgré une procédure d’inscription plus sévère, de nombreux comptes Instagram sont tenus par des mineurs

Encore plus surprenant (et pas moins inquiétant à vrai dire…), les 2/3 de ces mineurs seraient aidés par un parent ou un autre adulte lors de l’inscription à une plateforme de réseau social. Nous voilà bien… A noter toutefois que toujours selon Ofcom, les cas d’adultes aidant ou soutenant leurs enfants lors d’une inscription sur les RS concerneraient principalement des plateformes jugées moins risquées, comme les plateformes de jeux vidéo en ligne par exemple. Certains parents estimeraient aussi qu’il est bon que leurs enfants puissent savoir eux-mêmes estimer les risques potentiels liés à a navigation sur les RS (et sur internet en général).

La plateforme TikTok est remplié de vidéos réalisées par des mineurs

L’Ofcom considère de son côté que les adultes ont tendance à minorer les risques réels encourus par les mineurs. Tout récemment, le suicide d’une adolescente accro à Instagram et Pinterest a secoué le Royaume-Uni après qu’il soit apparu que le geste de la jeune fille avait bien un lien avec les réseaux sociaux. On notera enfin que l’étude d’Oxfom est mandatée par Yonder Consulting, Revealing Reality et la Digital Regulation Cooperation Forum, et que dans le contexte de grande défiance vis à vis des réseaux sociaux, cette dernière pourrait servir à appuyer le projet de loi Online Safety Bill visant en partie à sécuriser l’accès à internet pour les plus jeunes.