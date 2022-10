Pixel Fold : le lancement se précise pour le premier smartphone pliable de Google

Malgré les informations parfois contradictoires à son sujet, le Pixel Fold ne sera pas une arlésienne. Les rumeurs et autres fuites semblaient indiquer en début d’année que le premier smartphone pliable de Google serait disponible avant les fêtes, mais finalement, Google aurait une fois de plus repoussé la date de sortie. L’analyste Ross Young de DSCC avait dans un premier temps pronostiqué la commercialisation du Pixel Fold pour le printemps 2023, mais entrevoit dorénavant la lumière pour le premier trimestre de l’an prochain, soit plus de 3 ans après les premières rumeurs sur le mobile !

Pour rappel, le Pixel Fold devrait être équipé d’une dalle liable 120 Hz recouverte d’un revêtement Ultra Thin Glass permettant d’éviter l’effet « pliure ». L’appareil embarquerait aussi (sans surprise) un processeur « maison » Tensor. La présentation officielle du Pixel Fold devrait intervenir lors de la conférence Google du 19 octobre prochain.