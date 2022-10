Atlus : une date de sortie pour les remakes de Persona 3 et Persona 4, un jeu de cartes pour Persona 5

Les annonces s’enchainent pour le studio Atlus. Lors du Persona Super Live P-Sound Wish 2022 (un concert géant reprenant la superbe BO de la franchise), Atlus a dévoilé la date de sortie de Persona 3 Portable et Persona 4 Golden (versions remake) pour les plateformes Xbox/PC Game Pass, Xbox One, Xbox Series, et PC (les versions PS4 et Switch arriveront plus tard). Les deux titres seront disponibles pour les plateformes sus-citées le 19 janvier 2023. Pour la console Xbox, c’est un évènement de taille sachant qu’Atlus a très longtemps boudé la console de Microsoft. Pour rappel, Persona 5 sur Xbox est déjà programmé au 21 octobre prochain (et aussi sur PS5, Switch et PC).

Toujours concernant Persona 5, on vient d’apprendre que le jrpg sera bientôt décliné en jeux de carte, ce qui n’est plus vraiment une surprise sachant que les adaptations de JV en jeux de société se multiplient depuis quelques années (on a même eu droit à un board game Dark Souls, et les jeux de société Elden Ring ou bien encore Elder Scrolls seront bientôt en financement participatif). Le jeu de cartes Persona 5 sera édité par Pandasaurus Games et « game designé » par Emerson Matsuuchi (Century). La commercialisation de cette version « en dur » sera commercialisée le 21 octobre 2023.